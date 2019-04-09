"Московская команда предлагала мне 2 млн евро. Но не на того нарвались", - игрок "Карпат"

Капитан "Карпат" Артем Федецкий рассказал, что у него был вариант с переходом в чемпионат России. По его словам, один из клубов предлагал ему зарплату в 2 млн евро.

"У меня был хороший с финансовой точки зрения вариант в России. Но не все заключается в деньгах, – цитирует интервью Федецкого YouTube-каналу "Трендец" "Спорт-Экспресс". – Московская команда предлагала два миллиона евро. Они думали, что я сразу двину туда. Но нет, ребята, не на того нарвались. Кто-то может сказать, что я ошибаюсь. Но я сам принимаю решение", - подытожил игрок сборной Украины.