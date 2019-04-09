Юрист Коломойского скрыто работает в штабе Зеленского, - Вihus.info
Юрист Коломойского скрыто работает в штабе Зеленского, - Вihus.info
Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб
Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
В Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
В Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
На турнире ММА боец попал в жесткий нокаут
На турнире ММА боец попал в жесткий нокаут
Приват для президента
Приват для президента
Сценарий №2. Что делать, если президентом Украины станет Владимир Зеленский
Сценарий №2. Что делать, если президентом Украины станет Владимир Зеленский
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
НОТУ не удалось договориться со штабом Зеленского о дебатах (обновлено)
НОТУ не удалось договориться со штабом Зеленского о дебатах (обновлено)
ГлавнаяСпорт

За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты

Что же ожидает игроков "Ингульца" в случае выхода в финал?

За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты
Александр Поворознюк
Фото: ingulec.com

Команда Первой лиги "Ингулец" в Кубке Украине обыграла "Карпаты" (1:1, по пенальти 5:4) и вышла в полуфинал турнира, чем очень порадовала президента клуба Александра Поворознюка.

В свою очередь и президент ответил взаимностью.

"Премиальные? Если в полуфинале они дадут мне такие эмоции, как с "Карпатами", то...можете сами спросить, какие я вчера им дал премиальные - 10-тимесячная зарплата. Я расстаюсь с деньгами, когда есть эмоции", - цитирует Поворознюка sport.ua.

Напомним, за право сыграть в финале "Ингулец" поспорит с "Зарей".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также