За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты

Что же ожидает игроков "Ингульца" в случае выхода в финал?

Команда Первой лиги "Ингулец" в Кубке Украине обыграла "Карпаты" (1:1, по пенальти 5:4) и вышла в полуфинал турнира, чем очень порадовала президента клуба Александра Поворознюка.

В свою очередь и президент ответил взаимностью.

"Премиальные? Если в полуфинале они дадут мне такие эмоции, как с "Карпатами", то...можете сами спросить, какие я вчера им дал премиальные - 10-тимесячная зарплата. Я расстаюсь с деньгами, когда есть эмоции", - цитирует Поворознюка sport.ua.

Напомним, за право сыграть в финале "Ингулец" поспорит с "Зарей".