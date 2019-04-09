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В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами Рембрандта

На мяче расположили 7 офортов великого художника.

Фото: eredivisie.nl
Крупнейший представитель "золотого" века голландской живописи Рембрандт Харменс ван Рейн будет увековечен голландской Эредивизи. В следующем сезоне в чемпионате Голландии будут играть мячом под названием Rembrandtball.

Он выполнен в белом цвете, на который нанесены 7 сюжетов из офортов великого мастера светотени, сообщает официальный сайт Eredivisie.

Презентация мяча к следующему сезону состоялась в амстердамском государственном художественном музее Рейксмюзеум, в котором собрана одна из самых значительных коллекций работ Рембрандта.

Выбор Рембрандта в качестве дизайна мяча является хорошим дополнением к мероприятиям в рамках "Года Рембрандта" - в этом году отмечается 350-летие со дня смерти (4 октября) великого художника.

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