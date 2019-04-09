Он выполнен в белом цвете, на который нанесены 7 сюжетов из офортов великого мастера светотени, сообщает официальный сайт Eredivisie.
Презентация мяча к следующему сезону состоялась в амстердамском государственном художественном музее Рейксмюзеум, в котором собрана одна из самых значительных коллекций работ Рембрандта.
De nieuwe Derbystar Eredivisie voetbal is gepresenteerd! Een ode aan Rembrandt van Rijn vanwege ‘Het Jaar van Rembrandt’.https://t.co/j5BXFHLETX pic.twitter.com/zbean5k2HU— EM Sporting (@EMSporting) 8 апреля 2019 г.