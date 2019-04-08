"Днепр-1" установил уникальное достижение в Кубке Украины

Днепровский клуб второй год подряд дошел до полуфинала.

Накануне определились все полуфиналисты Кубка Украины сезона 2018/19. Ими стали: "Заря", "Ингулец", "СК Днепр-1" и "Шахтер".

Среди четырех команд до этой стадии дошли два клуба из Первой лиги.

Примечательно, что "Ингулец" и "Днепр-1" стали всего седьмым и восьмым клубом не из "элиты", которые дошли до полуфинала Кубка Украины. При этом созданный всего два года назад днепровский клуб второй год подряд дошел до полуфинала, установив уникальный результат этого турнира. Подопечные Дмитрия Михайленко прошли в полуфинал благодаря победе над "Ворсклой" 2:0.

Ранее в полуфинал Кубка Украины не из клубов высшей украинской лиги доходили "Карпаты" в сезоне 2005/06, "Волынь" (2009/10), "Севастополь" (2012/13), через год "Славутич" стал первым клубом из Второй лиги в полуфинале Кубка Украины. В 2017-м в полуфинале играл "Николаев", а в прошлом сезоне "Днепр-1" вышел даже в финал.

Отметим, что на данный момент клубы из низших лиг Украины не играли в финале Кубка Украины. Если жребий сведет "Ингулец" и "Днепр-1" в полуфинале, то победитель этого противостояния войдет в историю.

Добавим, что пары полуфиналистов мы узнаем сегодня.