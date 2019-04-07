В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги на мюнхенской "Альянц-Арене" состоялся определяющий поединок в борьбе за чемпионскую "Серебряную салатницу", в котором "Бавария" деклассировала дортмундскую "Боруссию" 5:0.

Всё могло сложиться иначе, забей Махмуд Дауд гол на 5-й минуте. Однако хавбек "Боруссии" послал мяч в штангу.

В дальнейшем футболисты "Баварии" продемонстрировали, что молодой состав гостей еще ментально не готов к победе в Бундеслиге.

Подопечные Люсьена Фавра пропустили 4 гола за первые 45 минут.

Подвел итог "избиению младенцев" издевательский гол Роберта Левандовски на 89-й минуте.

За 6 туров до финиша чемпионата мюнхенцы опережают шмелей на 1 очко.