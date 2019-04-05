Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) сфотографировался с поясом "Боксер года".
Этот пояс вручает авторитетный боксерский журнал The Ring.Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).
Бой состоится в США.
Украинский чемпион готовится к дебюту в супертяжелом дивизионе.
Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) сфотографировался с поясом "Боксер года".
Этот пояс вручает авторитетный боксерский журнал The Ring.Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).
Бой состоится в США.