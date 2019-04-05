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Усик продемонстрировал пояс журнала The Ring

Украинский чемпион готовится к дебюту в супертяжелом дивизионе.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) сфотографировался с поясом "Боксер года".

Этот пояс вручает авторитетный боксерский журнал The Ring.

25-го мая 32-летний украинский боксер дебютирует в супертяжелом дивизионе поединком против 38-летнего камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Бой состоится в США.

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