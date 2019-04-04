При этом мюнхенцы пропустили лишь на мяч меньше.

Один из Робертов - Левандовски

В четвертьфинале Кубка Германии зрители, пришедшие на мюнхенскую "Альянц-Арену" воочию увидели сумасшедшую перестрелку между "Баварией" и скромным "Хайденхаймом" – 9 мячей на двоих – итог этого противостояния.

Дебют для хозяев сложился вполне удачно, на 12-й минуте Леон Горецка открыл счет в матче 1:0.

Однако спустя уже 3 минуты баварцы остались в меньшинстве – рефери удалил защитника Никласа Зюле за фол последней надежды. И понеслось.

Роберт Глатцель (26-я минута) и Марк Шнаттерер (39) выводят гостей вперед 1:2.

Во втором тайме наступила очередь футболистов "Баварии". Играя в меньшинстве, Томас Мюллер (53), Роберт Левандовски (56) и Серж Гнабри (65) сделали, казалось бы, весомую заявку на общую победу хозяев в поединке 4:2.

Соперник в долгу не остался - Глатцель (74 и 77 - с пенальти) сделал в матче хет-трик и восстановили статус-кво 4:4.

Победный мяч в матче также на счету футболиста по имени Роберт – Левандовски на 84-й минуте, в свою очередь, сделал дубль в матче, окончательно вывел "Баварию" вперед 5:4 и обеспечил выход мюнхенцев в полуфинал Кубка.

В еще одном четвертьфинале "Шальке-04" на своем поле уступил "Вердеру" 0:2.

Украинец Евгений Коноплянка вышел на поле в составе хозяев на 59-й минуте и ничем особым "Шальке" не помог.