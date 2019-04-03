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​Полиция задержала двух человек за попытку купить результат матча U21 "Заря" - "Динамо"

Цена вопроса - 5 тысяч долларов.

​Полиция задержала двух человек за попытку купить результат матча U21 "Заря" - "Динамо"
Фото: npu.gov.ua

1 апреля в Запорожье задержали двух человек за попытку организовать договорной матч в Запорожье. По данным полиции, жители Киева под видом спортивных брокеров предложили тренеру и игрокам одного из клубов 5 тысяч долларов за поражение.

Название команды не указано, но отмечается, что речь идет об игре в Запорожье, которая проходила 2 марта. В этот день там проходила матч молодежного чемпионата Украины между "Зарей" и "Динамо" (1:3). По информации Footballhub, деньги предлагались футболистам "Зари" U-21.

В понедельник, 1 апреля, во время передачи 20 тысяч гривен фигуранты были задержаны работниками полиции и прокуратуры. Еще 55 тысяч гривен правонарушители должны были перечислить на банковскую карточку одного из футболистов сразу после передачи наличных. Остальные – после проведения матча.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины – от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Журналист "1+1" Константин Андриюк в фейсбуке написал, что эти 5 тысяч должны были получить тренер "Зари" U-21 и 5 игроков команды, после чего те должны были проиграть "Динамо" с разницей в два мяча (коэффициент — 5). Деньги пытались передать два человека в возрасте 23 и 27 лет.

Одним из подозреваемых в результате коррупционного скандала является футбольный арбитр, который в прошлом году завершил карьеру из-за участия в договорных матчах.

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