Деснянский суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетней падчерицы

12-летняя подстрадавшая несколько раз жаловалась матери на домогательства.

Деснянский районный суд Киева взял под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По предварительной информации, подозреваемый 41-летний киевлянин - отчим пострадавшей девочки. Как рассказала мать пострадавшей, дочь уже несколько раз жаловалась на то, что отчим домогается к ней. После очередного интимного предложения они вызвали домой наряд полиции.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, из дома изъяты видеозаписи, после изучения которых будет установлена его причастность к совершению преступлений сексуального характера.

В настоящее время с потерпевшей работают сотрудники ювенальной превенции и детские психологи, а мать предоставляет объяснения следователям. Также назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

По данному факту следственным отделом Деснянского УП ГУНП в г.. Киеве начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.