Три человека надышались дымом, одного пришлось госпитализировать.

Утром 2 апреля в Киеве произошел пожар в здании возле станции метро "Бориспольская".

В социальных сетях появилась информация, что это якобы горел бизнес-центр modnaVilla, но в ГосЧС ее опровергли.

"Это не бизнес-центр, это пятиэтажное здание, где проводились ремонтные работы. Никаких магазинов, людей там не было", - сказала в эфире "Прямого" спикер киевского главка ГосЧС Светлана Водолага.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 9:15 утра.

Пожар возник на первом этаже. Там хранился пенопласт, который и загорелся. Площадь пожара составила 150 кв. м.

В 9:59 пожар локализовали, а в 10:37 потушили

На месте работали семь пожарных автомобилей и 30 спасателей.

По словам Водолаги, до приезда спасателей пожар пытались потушить находившиеся по соседству люди. Одного из них впоследствии госпитализировали с отравлением продуктами горения. Еще двоим предоставили медицинскую помощь на месте.