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Украинским патрульным подняли зарплату

Также решается вопрос с обеспечением правоохранителей жильем.

Украинским патрульным подняли зарплату
Украинским патрульным подняли зарплату
Фото: facebook/Патрульна поліція України

Сотрудникам патрульной полиции Украины повысили заработную плату.

Об этом сообщил в Фейсбуке замначальника Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"Хочу поделиться некоторыми цифрами после первого мотивационного пакета Министерства внутренних дел и инициативы министра Арсена Аваков лично! Напишу по патрульной полиции в режиме было -стало. Денежное обеспечение, которое приходит, как говорится, «на руки» за вычетом всех налогов. Города с населением меньше миллионов: было - 8100, стало - 10100. Города с населением свыше 1 миллиона: было - 10100, стало - 12100. Город Киев: было - 10100, стало - 13100. А у подразделений «ТОР» - еще больше! Эти цифры - это минимум. А дальше, учитывая должность, - больше! Плюс - премии за разные подвиги и заслуги", - написал он.

Также Жуков отметил еще одну "интересную мотивацию" - за регистрацию дачи автоматически взятки предусматривается 1тыс. гривен премии.

Замглавы патрульной полиции также отметил, что также решается вопрос с обеспечением правоохранителей жильем.

"Многие скептики говорят, что это ложь и обещания. Несмотря на это, патрульные уже оформляют документы и вскоре первые уже смогут заселяться и платить за свою квартиру 4 тыс. гривен в месяц, в зависимости от размера жилья, на 20 лет. И этим занимается уже созданный отдел по жилищному обеспечению", - сообщил Жуков.

Напомним, ранее МВД сообщило, что с 1 января 2019 года зарплаты полицейских и спасателей вырастут на 30%.

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