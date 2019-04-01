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Аэропорт "Львов" за месяц увеличил пассажиропоток более чем в полтора раза

За месяц пассажиропоток составил 133,9 тыс. человек.

Аэропорт "Львов" за месяц увеличил пассажиропоток более чем в полтора раза
Фото: Мариан Стрильцив

В марте 2019 года международный аэропорт «Львов» имени Данила Галицкого (Львов) увеличил пассажиропоток на 59,2% или на 49,8 тыс. пассажиров, по сравнению с мартом 2018 года. Об этом сообщается на Facebook-странице львовского аэропорта.

Мартовскими авиаперевозками в этом году воспользовались 133,9 тыс. пассажиров, а в прошлом году за этот же месяц количество пассажиров не превысило 84,1 тыс. человек. Количество совершенных рейсов – 1292, что на 31,3% больше по сравнению с мартом 2018 года. 

На международных направлениях пассажиропоток был увеличен на 70,4% до 119,1 тыс. пассажиров, на внутренних - на 4,2% до 14,8 тыс. пассажиров.

«В целом за январь-март 2019 пассажиропоток вырос на 53,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года», - сообщается на странице аэропорта. 

Аэропорт им. Данила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова к юго-западу на территории города. Его пропускная способность достигает 2 тыс. пассажиров/час, он способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолетных вылетов в час.

Аэропорт «Львов» по результатам работы в 2018 году продемонстрировал рост авиаперевозок на 48%. В течении года аэропорт обслужил почти 1,6 млн пассажиров, что на 48% больше, чем в 2017 году.

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