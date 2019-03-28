Аэропорт "Борисполь" откроет терминал F в тестовом режиме в день выборов

Международный аэропорт "Борисполь" намерен открыть терминал F в тестовом режиме 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Через этот терминал будут отправляться рейсы крупнейшего лоукоста Ryanair (Ирландия) и входящей в нее авиакомпании Laudamotion (Австрия). В перспективе часть рейсов через терминал F также будут выполнять авиакомпании YanAir, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, Wind Rose (Украина), Air Serbia (Сербия), Iraqi Airways (Ирак).

Согласно сообщению, терминал F позволяет расширить возможности по привлечению авиаперевозчиков, которые работают в разных моделях бизнеса, в том числе для реализации лоукост-технологии пешей посадки на борт, которая в терминале D ограничивает операционную деятельность.

В результате аэропорт обеспечит более гибкое обслуживание рейсов и реализацию технологий как регулярных, так и лоукост, чартерных перевозчиков.

Аэропорт напоминает пассажирам, что терминалы D и F находятся на расстоянии друг от друга, поэтому терминал прилета и вылета теперь нужно будет уточнять заранее. Между терминалами будет курсировать бесплатный автобус каждые 30 минут.

Напомним, в 2019 году аэропорт "Борисполь" планирует начать строительство автостанции (bus-гейтов) и грузового терминала.