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В Сингапуре "Боинг" совершил внеплановую посадку из-за сообщения о бомбе

Взрывчатку на борту не обнаружили.

В Сингапуре "Боинг" совершил внеплановую посадку из-за сообщения о бомбе
архивное фото
Фото: EPA/UPG

Самолет авиакомпании Singapore Airlines посадили в аэропорту Чанги в Сингапуре утром 26 марта после сообщения о том, что на борту есть бомба. Об этом сообщает местная газета The Straits Times.

Boeing 777-300ER совершал рейс из Мумбаи. На борту лайнера находились 263 пассажира. После проверки самолет отправился по маршруту и прибыл в Сингапур с опозданием на полчаса. Около 20 человек пропустили рейсы, на которые должны были совершить пересадку.

Предварительные проверки показали, что авиакомпания получила звонок после того, как самолет вылетел из аэропорта Мумбаи в понедельник примерно в 23:35 по местному времени. Абонент утверждал, что на самолете была бомба. Сообщается, что осмотр самолета полицией не обнаружил ни одного подозрительного предмета. Полиция задержала для проведения допроса женщину с ребенком, которые были на борту.

Напомним, в одном из крупнейших аэропортов Германии - Франкфурте - вчера были отменены 68 рейсов из-за сбоя в программном обеспечении. Ожидается, что сложности продлятся еще около двух суток.

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