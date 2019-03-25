Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля

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Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Церемония прошла в Белом доме в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

JUST IN: Trump signs declaration recognizing Israel's sovereignty over disputed Golan Heights territory pic.twitter.com/RsNgObRIlM — Reuters Top News (@Reuters) 25 березня 2019 р.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанских высот не являются легитимными.

На данный момент на Голанских высотах проживает 30 тыс. израильтян.

Напомним, ранее Трамп заявил, что его страна планирует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Евросоюз призвал американского лидера не делать этого.