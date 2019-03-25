Трамп и Меркель поговорили об Украине и обсудили вопрос финансирования НАТО

"Разговор также касался торговли, дискуссий по "Брекзиту"в Великобритании и будущих встреч".

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В заявлении Белого дома отмечается, что разговор руководителей двух стран "касался торговли, дискуссий по «Брекзиту» в Великобритании и будущих встреч". Высокопоставленный представитель администрации Трампа также отметил, что речь шла о финансировании НАТО.

Как известно, Трамп уже давно критикует Германию и других союзников НАТО за то, что они, по его словам, не платят достаточно средств для собственной обороны и "становится финансовым бременем для США".

Представитель правительства Германии Стефан Сейберт также отметил, что в разговоре шла речь об Украине, но не конкретизировал, о чем именно.

Напомним, в начале марта Меркель отказалась от предложения США отправить корабли в Керченский пролив, чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину, что западные государства не откажутся от своего доступа к этим водам.

Накануне Германия заверила Украину в готовности направить корабли ВМС Бундесвера в Черное море, чтобы поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также добиваться освобождения украинских военнопленных моряков.

Отметим, что страны НАТО достигли договоренности приближать свои оборонные расходы к 2% ВВП в течение 10 лет. Трамп настаивает, чтобы к 2024 году они составляли "не менее 2%".