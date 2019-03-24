Помпео объяснил, почему нельзя сравнивать признание Голанских высот с Крымом

Намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Sky News, текст которого опубликован на сайте Госдепа США.

"Нет, совсем нет", — сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос.

Позицию президента США Дональда Трампа относительно необходимости признания власти Израиля над Голанскими высотами госсекретарь назвал "признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля".

Помпео заявил, что намерения США "благородны" и "решение президента расширит возможности для установления стабильности в регионе".

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев написал на своей странице в Facebook, что "налицо наглядная демонстрация того, по каким правилам собирается играть Америка – кого хотим, того и признаем".

"Поэтому любая демагогия про аннексию того же Крыма и прочие "оккупации" с этого момента утрачивает все основания: всем понятно, что Крым (Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье) не признают, а Голаны или Косово признают по единственному критерию – нам так выгодно. И мы сильные", - высказался Косачев.

Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля.

Израиль занял Западный берег реки Иордан и Голанские высоты по результатам Шестидневной войны 1967 года. До этого Голаны были частью сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп признает Голанские высоты израильскими на следующей неделе. В ЕС заявили, что придерживаются своей позиции, несмотря на заявление президента США, и не признают суверенитет Израиля над территорией, которую он захватил у Сирии в 1967 году.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Международные организации признали оккупацию и аннексию полуострова незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.