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В России решили создать мобильный оператор для военных

"Воентелеком" получил лицензию виртуального оператора на пять лет.

В России решили создать мобильный оператор для военных
Блокпост российских военных
Фото: EPA/UPG

Подконтрольный Министерству обороны Российской Федерации оператор "Воентелеком", по данным реестра Роскомнадзора, получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам источников издания, оператор будет работать на сетях Tele2. Его целевую абонентскую базу составят военные, а основным отличием будет усиленная защищенность сети. Оператор будет рассчитан на жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.

Представители Минобороны РФ и "Воентелекома" никак не прокомментировали информацию. Представитель Tele2 также от комментариев отказался.

Напомним, 6 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий военнослужащим выкладывать информацию о себе и своих коллегах в интернете и СМИ. Закон также ограничивает использование смартфонов во время воинской службы. Гаджеты с камерами и доступом к интернету нельзя использовать при ведении боевых действий, на дежурстве и на территории воинской части. Обычные кнопочные телефоны под запрет не попадают.

В феврале Минобороны РФ начало выдавать старшим офицерам защищенные телефоны российского производства.

Ранее российское оборонное ведомство попросило военных отказаться от использования соцсетей.

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