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Путин заявил о разработке в России лазерного оружия "из фантастических рассказов"

Президент РФ уточнил, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня.

Путин заявил о разработке в России лазерного оружия "из фантастических рассказов"
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин  рассказал о разработке новых видов оружия, которые, по его мнению, "практически весь XXI век будут определять потенциал российской армии и флота". Он также отметил, что ранее такие системы поражения "встречались лишь в фантастических рассказах".

Об это он заявил на совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил РФ, передает РБК.

Таким оружием, по словам Путина, должны стать боевые лазерные комплексы тактического уровня.

Президент РФ предложил "отдельно рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружений - в том числе, создаваемых на основе так называемых новых физических принципов".

"Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптико-электроники, включая то оружие, которое еще недавно встречалось только в фантастических рассказах", - заявил Путин,  уточнив, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня.

Напомним, в прошлом году Путин похвастался "преимуществом" российского оружия и посоветовал США "не пищать".

В марте президент РФ посвятил рассказу о новом российском оружии значительную часть своего ежегодного послания к Федеральному собранию. Он заявил, что в РФ создана и успешно прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая "обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета".

Во время выступления Путина был показан 3D-ролик запуска баллистической ракеты "Сармат", оснащенной системой преодоления противоракетной обороны. Российский президент обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру и заявил, что российская оборонная промышленность не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем.

Президент РФ также заявлял, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а все остальные "просто сдохнут".

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