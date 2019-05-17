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Экс-мэр Лондона Борис Джонсон подтвердил намерения возглавить правительство Великобритании

Джонсон ушел с поста главы МИД из-за несогласия с решениями премьера Терезы Мэй по Брекситу.

Экс-мэр Лондона Борис Джонсон подтвердил намерения возглавить правительство Великобритании
Борис Джонсон

Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон будет бороться за кресло главы правительства после того, как Тереза Мэй покинет этот пост. Об этом сообщает DW.

"Конечно, я собираюсь это сделать", – сказал Джонсон, добавив, что его будущее участие в гонке "ни для кого уже не является секретом".

В прошлом году Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании в знак протеста против линии Мэй на переговорах с Евросоюзом по Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Британии из ЕС на условиях Лондона.

Между тем Грэм Брейди, глава Комитета 1922, в который входят все депутаты-консерваторы британского парламента, заявил 16 мая, что представители комитета и Мэй планируют встретиться в июне для согласования времени ее отставки. Встреча должна состояться после того, как британский парламент в четвертый раз попытается утвердить соглашение с Брюсселем о Brexit.

Напомним, в конце марта Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра, если британский парламент одобрит соглашение о Brexit. До этого она уже трижды пыталась провести через парламент соглашение о Brexit, однако безуспешно. Следующая попытка утвердить соглашение состоится в начале июня.

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