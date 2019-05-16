"Трампа нужно остановить. Я побеждал его прежде и я сделаю это снова".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг, 16 мая, объявил, что будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

"Дональда Трампа нужно остановить. Я побеждал его прежде и я сделаю это снова", - говорится в видеообращении де Блазио.

58-летний Билл де Блазио занимает пост мэра Нью-Йорка с 2014 года, тогда он стал первым мэром-демократом за 20 лет, до этого он был депутатом городского совета и общественным адвокатом Нью-Йорка.

Количество претендентов на президентскую должность от Демократической партии уже превышает два десятка человек. В их числе - бывший вице-президент Джо Байден и Берни Сандерс, который был одним из двух главных претендентов на роль кандидата от демократов на президентских выборах в 2016 году наряду с Хиллари Клинтон.