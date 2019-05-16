В Австрии запретили носить хиджаб в начальной школе

Двухпалатный парламент Австрии при поддержке консервативной Австрийской народной партии и праворадикальной Австрийской партии свободы одобрил запрет на ношение мусульманского головного платка в начальных школах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Запрещено ношение одежды, продиктованной идеологическими или религиозными соображениями и предполагающей покрытие головы", - отмечается в постановлении.

При этом запрет не распространяется на кипу - еврейский головной убор. Это связано с тем, что он не закрывает волосы полностью или большую их часть.

За нарушение предполагается штраф 440 евро. Обжаловать закон можно будет в Конституционном суде.

Напомним, в августе прошлого года в Дании правоохранители впервые выписали первый штраф за ношение головного убора, полностью закрывающего лицо.