В России арестованный по делу о загрязнении нефти в "Дружбе" признал вину

Замдиректора ООО "Магистраль" написал явку с повинной, еще один фигурант признал вину частично.

Один из арестованных по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" - заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин - написал явку с повинной.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнила адвокат, ее клиент признается в совершении преступления, что свидетельствует о том, что он не намерен скрываться и оказывать на кого-либо давление.

Другой подозреваемый по делу, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, по словам его адвоката, тоже признал свою вину, но не уточнил, в какой части.

Адвокат гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева заявила, что ее подзащитный не совершал преступления, а "работал на предприятии, выполнял работу в рамках трудовой деятельности".

Напомним, 7 мая в РФ по делу о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали четверых человек, еще двоих объявили в розыск.

Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля. Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил, что в ней в 10–25 раз были превышены допустимые показатели доли органических хлоридов.

На фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси "Укртранснафта" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".

6 мая "Белнефтехим" сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".