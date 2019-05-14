Facebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda Media

В нынешних условиях конкуренции Facebook, Google и Amazon экономически доминируют над классическим издательским бизнесом. Об этом сообщил член исполнительного совета директоров Hubert Burda Media Филипп Вельте на Европейском издательском конгрессе в Вене, передает «Интерфакс-Украина».

Он считает, что в связи с такой ситуацией требуется политическое вмешательство Евросоюза и национальных правительств.

По его сведениям, прибыль Facebook в Германии на треть превысила доходы традиционных СМИ. Эти рыночные условия привели также к тому, что в США в 2018 году продали издательский холдинг Time Inc, в связи с чем закрылись многие издания.

С ним согласился издатель и организатор конгресса Иоганн Оберауэр, который сравнил Facebook и Google с "пиратами на горизонте".

Оберауэр и Вельте отметили, что эту ситуацию также усложняет ухудшение отношения к СМИ ведущих политиков многих стран, среди которых они выделили США, Турцию, Италию. В новых европейских демократиях, таких как Венгрия, Польша, Чехия и Словакия ограничивается свобода слова, а жизнь журналистов находится под угрозой.

Эту ситуацию способны изменить политические реформы.Например, начатая в Евросоюзе реформа законодательства по защите интеллектуальной собственности в СМИ, которая должна обеспечить справедливое распространение контента. Вельте призвал национальные правительства выполнить одобренные Европарламентом новые требования.

Кроме этого, следует ввести четкие недискриминационные правила доступа на Youtube, Facebook и Google, а также обеспечить ответственность за контент в социальных сетях, уже выполняющих функцию СМИ.

В качестве успешной реформы, позволяющей бороться с большими корпорациями, Вельте назвал вступившее в силу в ЕС с прошлого года законодательство по защите персональных данных.

Hubert Burda Media, согласно ее сайту, выпускает более 600 медиапродуктов для 185 млн пользователей, из которых 46 млн платят за них, а также дает работу 12,37 тыс. работникам в 18 странах.

Напомним, 10 мая Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце встретился с основателем соцсети Facebook Марком Цукербергом. Стороны обсудили меры по борьбе с пропагандой ненависти в Интернете.

Отмечается, что французские власти хотели бы выработать модель, которая стала бы чем-то средним между американской политикой "никаких стеснений" с одной стороны и жесткой цензурой в стиле "Великого китайского файрволла" с другой.