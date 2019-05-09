Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
Из "Самопомощи" решили выйти еще 5 нардепов (обновлено)
Из "Самопомощи" решили выйти еще 5 нардепов (обновлено)
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
ГлавнаяМир

Власти Сингапура приняли закон о борьбе с фейками

Критики утверждают, что закон н предоставляет госорганам беспрецедентную власть и сдерживает свободу слова.

Власти Сингапура приняли закон о борьбе с фейками
Фото: Media Confidential

Парламент Сингапура принял закон о борьбе с фейковыми новостями, позволяющий госорганам требовать внесения правок или удаления контента, а также блокировать сайты, распространяющие недостоверную общественно значимую информацию.

Об этом сообщает издание The Straits Times.

Издание отмечает, что в рейтинге свободы прессы Сингапур занял 151 место из 180.

Рассмотрение проекта длилось два дня. Закон устанавливает уголовную ответственность за умышленное распространение фальшивой информации с максимальным наказанием в виде заключения под стражу до 10 лет и штрафа в размере до 1 млн сингапурских долларов ($735 тыс. долларов).

"Закон "О защите от распространения в интернете фейковой информации и манипуляций" не является политическим инструментом по укреплению власти правящей партии (Партии народного действия, - ред.). Это способ формирования общества, которое должно быть в Сингапуре", - пояснил министр внутренних дел, юстиции республики Кей Шанмугам.

Критики данного закона утверждают, что он предоставляет госорганам беспрецедентную власть и сдерживает свободу слова. Они считают, что обязанность по определению недостоверной информации в последней инстанции должна быть возложена на частный сектор. По их мнению, контроль со стороны Google, Facebook и Twitter, а также повышение медиаграмотности населения являются достаточными мерами.

Напомним, в прошлом году в Брюсселе начала работу созданная Еврокомиссией группа экспертов по изучению фейковых новостей в интернете.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также