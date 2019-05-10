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Трамп назвал кандидата на должность министра обороны США

Уже 4 месяца и.о. министра является Патрик Шанахан.

Трамп назвал кандидата на должность министра обороны США
Выступление Трампа перед Конгрессом, 5 февраля 2019.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп принял решение о выдвижении Патрика Шанахана на пост главы министерства обороны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп решил выдвинуть кандидатуру Патрика Шанахана на пост министра обороны, учитывая то, какую пользу этот человек уже принес стране, и его умение руководить", - говорится в её заявлении.

В настоящее время Шанахан исполняет обязанности главы Пентагона.

По мнению Трампа, Шанахан за месяцы работы на этом посту доказал, что может эффективно руководить оборонным ведомством страны.

Кандидатуру Шанахана теперь должен будет утвердить сенат США.

Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявил об увольнении министра обороны Джеймса Мэттиса от исполнения обязанностей уже с 1 января, на два месяца раньше чем планировал сам глава Пентагона. Шанахан уже тогда приступил к исполнению обязанностей министра.

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