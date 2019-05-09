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Туск подтвердил экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент

Ожидается, что саммит назначат на 28 мая.

Туск подтвердил экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент
Фото: пресс-служба президента

Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам неформального саммита в Сибиу (Румыния).

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я хотел бы объявить, что сразу после выборов я созову встречу лидеров, чтобы начать процесс номинации руководства евроинститутов", - сказал он.

Туск отметил, что стремится к тому, чтобы процесс был "быстрым, плавным и эффективным" и соблюдал критерии географии, демографии, пола и политического баланса.

"Было бы лучше, если бы нам удалось достичь консенсуса по всем этим решениям. Но я не буду стесняться ставить эти решения на голосование, если будет трудно договориться", - сказал Туск, отметив, что новое руководство ЕС должно быть назначено в июне.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что экстренный саммит ЕС пройдет 28 мая.

Напомним, 23-26 мая в странах Евросоюза пройдут выборы в Европарламент.

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