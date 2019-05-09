Путин назвал Киев "одной из древних русских столиц"

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступил на параде Победы на Красной площади в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Защита подлинных героев Великой Отечественной войны является священным долгом в условиях, когда в ряде стран бесстыдно врут своим детям о войне и предают своих предков... Память овойне, о ее правде - это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков", - заявил Путин на параде.

Он также напомнил присутствующим надпись на стенах Брестской крепости "Умираю, но не сдаюсь". По его мнению, именно так думали и так поступали в годы войны.

"Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц - Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда", - продолжил Путин.

Он также заявил, что победа над фашизмом "стоит на особом месте в ряду побед русского оружия", при этом, многие другие страны, по его словам, "покорились этой обнаглевшей силе".

"Этой обнаглевшей силе покорились многие государства и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут так же в считанные недели подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!", - сказал президент РФ и пообещал развивать "оборонный потенциал" страны.

В 2010 году Путин, который тогда был премьер-министром РФ, заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав СССР.

Напомним, украинский Институт нацпамяти рекомендовал использовать термин "Вторая мировая война" вместо "Великая Отечественная".

В РФ Вторую мировую Войну называют сталинским пропагандистским термином "отечественная" и отмечают, что он касается только войны между СССР и Германией 1941-1945 годов. В то же время, по мнению Института, более исторически корректный термин, который охватывает период войны - с момента нападения Германии на Польшу с 1 сентября 1939 года, поскольку германско-польская война и последовавший за ней раздел Польши между Германией и СССР непосредственно затронул западноукраинские земли.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что для того, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война", должно пройти много времени.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении отметил огромный вклад украинцев в победу во Второй мировой войне и подчеркнул, что никто не имеет права приватизировать эту победу.