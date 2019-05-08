Трамп заблокировал публикацию полной версии доклада по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, отказал Конгрессу в предоставлении полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, передает DW.

В противостоянии с демократами в Палате представителей Трамп решил впервые задействовать так называемые "привилегии исполнительной власти", позволяющие администрации США не рассекречивать документы, например касающиеся национальной безопасности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По его мнению, после публикации отчета все станет понятно и логично.

24 марта в Штатах был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Согласно документу, спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что американские чиновники или представители штаба Дональда Трампа сознательно совершили сговор с Российской Федерацией.

После того как генеральный прокурор США Уильям Барр опубликовал лишь краткий четырехстраничный вариант окончательного доклада Мюллера, комитет Палаты представителей по делам юстиции потребовал от Минюста до 6 мая представить полный текст доклада и основополагающие доказательства к нему. Кроме того, генпрокурор должен был отвечать на специальных слушаниях в Палате представителей.

После того как ни то, ни другое не произошло, глава комитета Конгресса по вопросам юстиции пригрозил начать расследование в отношении Барра по факту неуважения к парламенту. Демократы считают, что Уильям Барр "действовал в этой истории скорее как личный адвокат Трампа, а не как министр юстиции". Слушания в Палате представителей могут пройти 8 мая.