МИД Украины еще не получал агреман на назначение нового посла США в Украине. Об этом заявила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко на брифинге, сообщает корреспондент LB.ua.

"Что касается запроса на агреман нового посла – это прерогатива американской стороны. Поэтому будет правильным услышать о кандидатуре будущего назначения из уст представителей Госдепартамента", - сказала Зеленко.

Таким образом, кандидатура нового посла США в Украине на сегодня еще не названа.

Представитель МИД отметила, что Киев ценит роль нынешнего посла - Мари Йованович - в украинско-американских отношениях.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что Йованович отбыла в Вашингтон. Позже США объявили о плановом завершении трехлетней каденции посла и сообщили, что официально она оставит пост 20 мая.