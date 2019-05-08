Атака на голову КС: операція інавгурація

14 травня судді Конституційного Суду планують розглянути рішення Постійної комісії з питань регламенту та етики про звільнення голови КС Станіслава Шевчука з посади судді (!). За інформацією LB.ua знайти 12 голосів за таке рішення опоненти Шевчука можуть. А от такою ж кількістю вибрати нового голову суду – навряд чи. Як наслідок, під загрозою опиниться інавгурація Володимира Зеленського . Адже до присяги новообраного президента приводить саме голова КС.

Фото: Укринформ Станислав Шевчук

Нова хвиля непорозумінь між суддями КС виникла наприкінці минулого – на початку цього року. Після восьми місяців кризи в роботі суду до обрання нового голови ситуація стабілізувалась. Хоч і не надовго. Особисті амбіції та інтереси позначалися на розгляді справ, загальній атмосфері роботи в КС.

Так, минулого року КС ухвалив 13 рішень і чотири висновки. Тоді як за п'ять місяців цього року – три (два з яких – про перейменування населених пунктів).

Черговий кризовий момент наступив в КС в розпал президентської виборчої кампанії. Як писав LB.ua, у голови КС Станіслава Шевчука склалися непрості відносини з суддями, що входили разом із ним до так званої «постмайданної групи». Йдеться про Миколу Мельника, Сергія Саса, Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка.

Вищезгадані судді, за даними LB.ua, вимагали відставки голови КС, закидаючи йому зловживання службовим становищем, політизацію роботи суду, втручання в діяльність суддів тощо. Суддям також не сподобалось інтерв'ю Шевчука виданню «Страна», де він з-поміж іншого зазначив, що не приведе «до присяги президента, якщо вибори будуть сфальсифіковані». Судді побачили у цих словах політичний підтекст, якого голова КС повинен уникати.

Ці та інші факти діяльності Шевчука стали предметом розгляду на засіданні Постійної комісії з питань регламенту та етики (22 квітня).

Принагідно зауважимо, що ця комісія була сформована у грудні минулого року шляхом самовисування. Троє із шести її членів – Сас, Сліденко та Мойсик. Окрім них, висновок про рекомендацію позбавити Шевчука повноважень судді підтримав його заступник – Олександр Тупицький, а також Олександр Касмінін. Обоє прийшли в КС за часів Януковича у 2013 році.

Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Важливе уточнення. Законом «Про Конституційний Суд України» не передбачена процедура відкликання з посади голови КС. Зміна керівництва можлива лише за власним бажанням.

Утім, Конституція і Закон про КСУ передбачають можливість звільнення судді з посади (іншими словами позбавлення статусу судді) у разі вчинення дисциплінарного проступку, тобто нехтування своїми обов'язками. Відповідне звернення спочатку розглядає комісія з питань етики, а затвердження негативного висновку відбувається на засіданні усього складу суду. «За» повинні проголосувати дві третини від складу КС, тобто щонайменше 12 суддів.

Чи є голоси за позбавлення статусу судді Шевчука? Теоретично, є.

Наразі ситуація в КС досить непрогнозована. Окрім «коаліції» трьох пост-майданних суддів з суддями, що прийшли за часів Януковича, яка склалася в комісії з регламенту та етики, позиція інших суддів серйозно залежатиме від розвитку ситуації в останні дні перед 14 травня. Не можна виключати, що деякі судді можуть сприйняти усунення Шевчука як свій шанс посісти його посаду. З іншого боку зовнішні впливи на суддів можуть схилити баланс голосів на користь звільнення Шевчука.

Знову таки, теоретично Шевчук зможе оскаржити таке рішення в суді, хоча подібної практики немає. І чи зможе суд ухвалити рішення на його користь, – питання відкрите. Та й навіть в такому випадку цей процес тривалий.

Питання звільнення голови КС саме зараз безпосередньо пов ' язане з інавгурацією новообраного президента. По суті, привести до присяги Володимира Зеленського міг би і заступник Шевчука (у випадку його звільнення) Олександр Тупицький.

Фото: ukrinform.ua Олександр Тупицький

Щоправда, в Конституції (нагадаємо, законі прямої дії) йдеться про те, що президента до присяги приводить голова КС, а не його заступник. Тому може бути поставлена під сумнів легітимність процедури інавгурації.

Про застереження щодо зриву інавгурації судді КС у загальних фразах заявили на зборах 25 квітня.

« Приведення новообраного Президента України до присяги є конституційним обов ' язком Голови Конституційного Суду України, який безумовно буде виконаний. Будь-які маніпуляції Голови КСУ щодо виконання цього конституційного обов ' язку є неприпустимими, як і створення ситуації, коли процедура приведення новобраного президента до присяги буде унеможливлена або перенесена через відсутність Голови КСУ.

Відповідальність за виконання Головою КСУ вказаного конституційного обов ' язку також лежить на КСУ, оскільки він обирає Голову КСУ », – йдеться в заяві. Хоча й не зазначається, як судді діятимуть у випадку відсутності голови КС (усунення нинішнього і не призначення наступного керівника).

І головне: якщо для «зведення рахунків» з Шевчуком існує вірогідність збору 12 голосів, то для обрання нового голови (щонайпізніше через місяць після появи вакансії) – голоси суддів розпорошуються. За даними LB.ua, є щонайменше три претенденти на керівне крісло, – Тупицький, Литвинов і Мойсик. Останній, до речі, вже пробував свої сили у травні 2017 року. І не набрав необхідної кількості голосів. Інші двоє також не мають стійкої підтримки.

А отже, якщо сценарій зі звільнення Шевчука таки пройде, призначення інавгурації може а) сильно затягнутися, б) бути зірваним.

Кому вигідна нестабільна ситуація в КС? І зрив інавгурації?

Усім потроху. Деякі судді дійсно створюють хитку ситуацію в КС через власні кар'єрні амбіції. Інші, ймовірно, перебувають під впливом окремих колишніх чи нинішніх політичних гравців. Зокрема, «Батьківщини», до якої наближені Сас, Сліденко і Мельник та умовної « команди Януковича», що активно впливала на формування судової системи в цілому, у точу числі й КС, а також оточення чинного президента. Зокрема, співрозмовники LB.ua в КС зазначають, що впливати на ситуацію в КС може нардеп від БПП Олександр Грановський.

Фото: daily.rbc.ua Олександр Грановський

Сам він подібну інформацію заперечує. «Це виключно чутки. І я заперечую цю інформацію з посмішкою. Я впевнений в тому, що ні президент, ані його команда не зацікавлені в тому, щоб якимось чином розхитати ситуацію в суді, і в якийсь спосіб відмінити чи відтермінувати інавгурацію президента. По-перше, юридично це так не виглядає, навіть якщо судді КС прийдуть до висновку, що готові голосувати, – це їхня справа. Але ніяким чином це не вплине на строки проведення інавгурації. По-друге, мені не відомо, щоб президент чи його команда впливали на цей суд (КС – LB.ua), – сказав він.

Натомість ще один співрозмовник LB.ua в КС вважає, що для фінального голосування за позбавлення повноважень Шевчука голосів таки забракне. Мовляв, судді просто демонструють свою значимість і вагу напередодні приходу нового президента.