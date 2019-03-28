Судьи КС поругались во время заседания

В Конституционном Суде возник конфликт между несколькими судьями, в результате которого запланированные на сегодня дела по электронному декларированию общественные организаций, которые борются с коррупцией, и по поводу ликвидации Верховного Суда Украины, отложены на следующую неделю. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

По информации издания, на заседании 25 марта во время утверждения повестки дня судьи Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко (избраны парламентом) при поддержке Александра Литвинова (избранного съездом судей) и Владимир Мойсик (назначенного президентом) предлагали главе суда Станиславу Шевчуку внести в повестку дня некоторые вопросы так сказать с голоса, что запрещено регламентом суда.

После эмоциональной дискуссии, Шевчуку стало плохо. А его заместитель после перерыва закрыл заседание. Поэтому список дел со вторника председатель суда перенес на четверг.

О ситуации в КС читайте в материале: Хитка позиція: Конституційний Суд перед виборами