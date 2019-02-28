Глава КСУ обеспокоен негативной реакцией на отмену статьи о незаконном обогащении

Глава Конституционного суда Станислав Шевчук обеспокоен негативной реакцией общественности на решение по статье 368-2 "Незаконное обогащение" Уголовного кодекса.

"Я обеспокоен тем, что много ругательных слов сказано в адрес Конституционного Суда... Наши решения не должны вызвать такого возмущения", - заявил он на брифинге в четверг.

Глава суда подчеркивает, что КСУ поддерживает борьбу с коррупцией, но считает, что формулировки в законодательстве должны быть выписаны более корректно. "Большинство людей пока что не понимают это решение... Мы решили так, это наше решение, которое надо выполнять", - резюмировал он.

Шевчук не считает это решение КС "плевком в лицо общественности".

Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 из-за некорректной формулировки.

В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого президент Петр Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.

Он предлагает прописать, что незаконное обогащение - это "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований и при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгодой должностным лицом, а так же передача им таких активов в любой другой способ".