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"Батькивщина" заявила о возможной раздаче денег митингующим штабом БПП

В партии утверждают, что не собирают митинги на деньги.

"Батькивщина" заявила о возможной раздаче денег митингующим штабом БПП
Фото: ba.org.ua

Партия "Батькивщина" заявляет о провокации со стороны Администрации президента. В обращении, опубликованном на сайте партии, политсила заявляет о том, что, имеющейся информации, нанятые штабом БПП и проинструктированные СБУ люди должны раздавать деньги якобы от имени партии «Батькивщина» за участие в митинге в поддержку импичмента президента".

"Партия «Батькивщина» не собирает митинги за деньги, не покупает голоса избирателей, не занимается дискредитацией оппонентов. И самое главное - не зарабатывает на крови миллиард гривен, прикрывая государственную измену патриотическими лозунгами. Призываем журналистов не вестись на ничтожные провокации власти, которая опозорила себя сотрудничеством с врагом, и не становиться орудиями манипуляций с сознанием общества", - говорится в заявлении.

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