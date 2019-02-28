"Батькивщина" заявила о возможной раздаче денег митингующим штабом БПП

Партия "Батькивщина" заявляет о провокации со стороны Администрации президента. В обращении, опубликованном на сайте партии, политсила заявляет о том, что, имеющейся информации, нанятые штабом БПП и проинструктированные СБУ люди должны раздавать деньги якобы от имени партии «Батькивщина» за участие в митинге в поддержку импичмента президента".

"Партия «Батькивщина» не собирает митинги за деньги, не покупает голоса избирателей, не занимается дискредитацией оппонентов. И самое главное - не зарабатывает на крови миллиард гривен, прикрывая государственную измену патриотическими лозунгами. Призываем журналистов не вестись на ничтожные провокации власти, которая опозорила себя сотрудничеством с врагом, и не становиться орудиями манипуляций с сознанием общества", - говорится в заявлении.