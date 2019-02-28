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Суд обязал НАБУ расследовать госизмену в Минсоцполитики и Пенсионном фонде

В иске также упоминается невыплата пенсий.

Суд обязал НАБУ расследовать госизмену в Минсоцполитики и Пенсионном фонде
Фото: Facebook/Соломенский районный суд города Киева

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены чиновников Министерства социальной политики и Пенсионного фонда из-за невыплаты пенсий. Об этом говорится в материалах суда.

В суд обратился истец с жалобой на действия НАБУ по невнесению данных в Единый реестр досудебных расследований в отношении чиновников Минсоцполитики и ПФ по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 365 (превышение власти), 111 (госизмена) и 175 (невыплата зарплаты, стипендии, пенсии) Уголовного кодекса.

Суд признал жалобу обоснованной жалобу и обязал НАБУ начать расследование по указанным фактам.

Напомним, вчера Конституционный суд опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В НАБУ заявили, что это решение открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений.

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Источник: "Украинские новости"
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