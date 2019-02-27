Путин поблагодарил российских спецназовцев за аннексию Крыма

C 2015 года в РФ 27 февраля отмечается День Сил специальных операций.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций России с их профессиональным праздником и поблагодарил военных за аннексию Крыма и военные действия в Сирии.

Как сообщают российские государственные информагентства, Путин сказал об этом 27 февраля, «выступая на торжественном вечере», передает Крым.Реалии.

«Пять лет назад бойцы и командиры Сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе», – цитирует Путина ТАСС.

Российский президент заявляет, что крымчан «защищали от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме».

По мнению Путина, Силы спецопераций России «внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов».

C 2015 года в соседней России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. В тексте президентского указа об установлении этой праздничной даты ее обоснование отсутствует, однако СМИ связывают этот памятный день с событиями, произошедшими 27 февраля 2014 года в Крыму.

В феврале 2014 года на полуострове появлялись люди без опознавательных знаков, которые блокировали действия украинских войск. Позже президент России Владимир Путин признал, что что «вежливыми людьми» были сотрудники Вооруженных сил России.