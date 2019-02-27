Гладковский заявил о готовности к сотрудничеству с правоохранителями в деле о хищениях в оборонном секторе

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский назвал журналистское расследование о хищениях в оборонном секторе "информационной провокацией" и "частью грязной борьбы за власть". Он готов давать показания соответствующим правоохранительным органам для скорейшего установления истины, заявил Гладковский в эфире телеканала ZIK.

"Я стал жертвой чуши и информационных провокаций, которые много людей видели в этой программе ("Наши гроши" – ред.). (…) Это абсолютно наглая ложь - люди подают якобы какую-то информацию из анонимного источника. Но от этого страдает и моя судьба, и судьба моей семьи. (…) Это не информация, это часть грязных технологий, часть грязной борьбы за власть", - цитирует Олега Гладковского Интерфакс-Украина.

По его словам, в период избирательной кампании он хотел бы полностью обеспечить проведение расследования "в прозрачной ситуации".

"Сегодня я обратился и к антикоррупционному прокурору, и в Национальное антикоррупционное бюро относительно необходимости проведения расследования", - сказал он, добавив, что в среду на комитете Верховной Рады по предупреждению коррупции было рассмотрено его заявление в эти органы.

Отвечая на вопрос зрителя, вызывали ли его на допрос, он сказал: "Я готов и даже сейчас, и завтра, когда меня пригласят (…) меня вызовут для показаний, я готов всё это сделать. (…) Я хочу, чтобы все это закончилось как можно быстрее и готов сделать для этого все, что от меня зависит".

На вопрос, кто будет расследовать – Генпрокуратура или НАБУ, сказал, что не знает подследственности.

Кроме того, Олег Гладковский сообщил, что его сын Игорь, также фигурирующий в журналистском расследовании, подал иск о защите чести и достоинства против журналистов. Он убежден, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел этих людей".

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль "дерибанилась" между участниками схемы.

В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря СНБО и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и безнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Расследование основано на переписке, которую "слил" анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов. Сын Гладковского Игорь назвал это расследование фейком, а "Укроборонпром" - манипуляцией и диверсией.

Порошенко приостановил полномочия Гладковского на время расследования по его просьбе и просит правоохранителей проверить обнародованную в СМИ информацию.