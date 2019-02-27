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Таможенник на Закарпатье попался на взятке за фиктивный "выезд" "евробляхи"

22 февраля завершился льготный период растаможивания автомобилей, ввезенных из Европы.

Таможенник на Закарпатье попался на взятке за фиктивный "выезд" "евробляхи"

Сотрудник Закарпатской таможни задержан на взятке 1200 долл. за фабрикацию информации о выезде "евробляхи". Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Таможенник требовал и получил от жителя Ужгорода взятку в сумме 1200 долларов за внесение в автоматизированные базы данных органов доходов и сборов недостоверных сведений о выезде за пределы таможенной территории Украины транспортного средства, которое фактически находится в Украине с нарушением сроков транзитного перемещения.

Сейчас взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, с 25 ноября 2018 года резидентам Украины запрещено ввозить в страну автомобили на иностранной регистрации без уплаты таможенных платежей или денежного залога. С 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах, их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.

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