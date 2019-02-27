Тимошенко предлагает создать ВСК по расследованию коррупции в оборонной отрасли

Верховная Рада должна немедленно принять постановление о создании временной следственной комиссии, которая изучит факты коррупции действующего президента. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня заявила в парламенте.

По словам нардепа, именно Верховная Рада, по Конституции, имеет право расследовать коррупцию главы государства.

По словам Тимошенко, фракции парламента, кроме БПП, поддерживают проект постановления о создании ВСК по расследованию коррупции в оборонной отрасли, об отдельных примерах которой - поставках украинской армии запасных непригодных запчастей с территории страны-агрессора - стало известно из расследования журналистов.

«Для этого нужно 150 голосов. Если Андрей Парубий не нарушит процедуру и поставит постановление о создании ВСК на голосование, она будет однозначно создана. 150 голосов будет. Начнется расследование коррупционной деятельности действующего главнокомандующего на незаконных поставках из страны-агрессора испорченных частей на нужды украинской армии. Все это завтра может стать реальностью и зависит только от воли одного человека - Андрея Парубия. Или он будет сообщником коррумпированного президента, или он станет на позиции парламентаризма и выполнит свой долг», - подчеркнула она.

Создание комиссии станет первым шагом к осуществлению процедуры импичмента президента, утверждает политик. Тимошенко напомнила, что она объявила сбор подписей среди депутатов.

«В то время, когда наших украинцев убивают на фронте, оккупированы Крым и Донбасс, главнокомандующий страны через свои заводы осуществляет коррупционные сделки и тем самым отмывает деньги из бюджета Украины и уничтожает обороноспособность нашего государства. Это недопустимо. Если мы как парламент будем молчать, это будет означать, что мы соучастники», - отметила председатель партии.

По ее словам, то, что сегодня разоблачили журналисты - это маленькая верхушка айсберга всей коррупции на войне.

«После выборов я гарантирую вам - все, кто в том задействованы, начиная от Порошенко и заканчивая его коррумпированным окружением, будут привлечены к уголовной ответственности», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она также возмутилась тем, что в тот же день, когда стало известно о зарабатывании Порошенко на коррупции в армии, Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 УК, которая предполагает ответственность за незаконное обогащение.

«Сейчас через КС они начинают корректировать УК, чтобы не сесть в силу своей коррупции в крови. И это настоящее лицо президента", - подытожила Юлия Тимошенко.