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​Янукович вывел из Украины $3,6 млн через Swedbank, - СМИ

Связанная с экс-президентом оффшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 годы.

​Янукович вывел из Украины $3,6 млн через Swedbank, - СМИ
Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank
Фото: plusworld.org

Экс-президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский банк Swedbank.

Об этом сообщает Шведское телевидение SVT в своем расследовании, передает "Делфи".

Собранные данные свидетельствуют о том, что связанная с Януковичем оффшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 годы. Отмечается, что подозрительные платежи связанны с миллионным гонораром, который украинский президент якобы получил за "вызывающую множество сомнений" публикацию книги.

Сумма, которой интересуются украинские должностные лица, составляет 3,7 млн евро, однако, по данным портала, это лишь малая часть средств, которые прошли через счет оффшорной компании, пользовавшейся счетом Swedbank в Литве.

Swedbank утверждает, что нанял внешнюю компанию, которая проанализирует информацию, представленную шведской новостной телепрограммой Uppdrag granskning.

Напомним, 22 февраля в государственный бюджет были перечислены 1,5 млрд гривен, которые в порядке спецконфискации отобрали у окружения Януковича.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что конфискация имущества Януковича по делу о госизмене невозможна.

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