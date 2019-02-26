Киевский суд отказался заочно арестовать "лесника Януковича"

Соломенский районный суд Киева 13 февраля отказался избрать бывшему председателю Государственного агентства лесных ресурсов Виктору Сивцу меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.

Об этом говорится в материалах суда.

Ходатайство о заочном аресте Сивца поступило от НАБУ, которое расследует в отношении бывшего чиновника и его жены Марины Журавлевой производство по ч.3 ст.209 (отмывание денег), ч.4 ст.368 (взяточничество).

"Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины в период с февраля 2011 года по февраль 2014 на расчетные счета Mega-Commerce Limited, Meganon-Commerce LLP и Faraday&Co SA путем вымогательства от представителей компаний Uniles SRO, Baltic Wood spolka akcyjna, Confana Indutries Srl и Grup Ağaç получил неправомерную выгоду в суммах 3 млн 695 тыс. долларов США и 10 млн 829 тыс. евро, что в пересчете по курсу Национального банка Украины на дату получения составляет 144 млн 717 тыс грн, и в дальнейшем под видом проведения якобы законных финансово-хозяйственных операций ее легализовал путем перечисления на расчетные счета компаний Vestera Group SA и Willora Company Inc", - говорится в материалах следствия.

В мае 2016 года Сивцу составили сообщение о подозрении и объявили в розыск.

В дальнейшем было установлено, что Сивец является гражданином России по меньшей мере с 2000 года и проживает в Москве.

Несмотря на это суд отказал НАБУ в заочном аресте, потому что не увидел доказательство того, что подозреваемый находится в международном розыске и вообще получал сообщение о подозрении.