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Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК со стороны России

По словам президента, атаки произошли 24-25 февраля.

Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК со стороны России
ЦИК
Фото: 112

Президент Петр Порошенко заявил, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам со стороны Российской Федерации.

Об этом он рассказал в ходе встречи с представителями IT-индустрии во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"В СНБО разработали механизмы защиты вместе со Службой безопасности Украины и полиции Департамент… по киберзащите Центральной избирательной комиссии совместно с нашими американскими партнерами, поскольку вчера и позавчера произошли кибератаки со стороны Российской Федерации", - сказал Порошенко.

Напомним, в январе Киберполиция заявила о постоянных атаках на серверы ЦИКа и компьютеры членов комиссии.

Летом 2018 года предыдущий глава Центризбиркома Михаил Охендовский жаловался, что ЦИК нуждается в современном оборудовании для защиты выборов от хакеров, но не может "достучаться" до Верховной Рады. После назначения нового состава ЦИКа, в ноябре 2018 года, Рада выделила 49,66 млн гривен на защиту информационных ресурсов комиссии. Тогда же Центризбирком получил оборудование и программное обеспечение, предоставленное координатором проектов ОБСЕ в Украине с целью усиления защиты от киберугроз.

22 мая 2014 года накануне выборов президента информационные ресурсы ЦИКа подверглись хакерской атаке. СБУ заявила, что они пытались внедрить компьютерный вирус, который должен был 25 мая, в день выборов, уничтожить всю базу данных на сервере ЦИКа.

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