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Региональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги, - Бурбак

В Раде готовят постановление от отмене "необоснованно начисленных тарифов на газ".

Региональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги, - Бурбак
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

В Верховной Раде готовится проект постановления для урегулирования "необоснованно начисленных тарифов за газ". Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Надо восстановить справедливость с газовыми платежами, которыми газовые олигархические компании цинично обманули наших граждан. В Верховной Раде сегодня будет зарегистрировано соответствующее постановление. Прошу также председателей фракций подписать постановление и те, кто сейчас говорят об отстаивании прав граждан в газовой сфере, должны за это проголосовать. Мы должны вернуть людям деньги, которые у них цинично украли газовые сети", - подчеркнул руководитель фракции.

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