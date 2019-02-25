Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
ГлавнаяПолитика

"Народный фронт" требует расследовать факты вмешательства России в украинские выборы

Депутаты инициируют создание временной следственной комиссии.

"Народный фронт" требует расследовать факты вмешательства России в украинские выборы
Максим Бурбак
Фото: Facebook/Дмитро Чигрин

Партия "Народный фронт" требует расследовать факты вмешательства в выборы в Украине со стороны России и граждан Украины, с ней связанных. Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Нацполиция обнаружила, что Россия готовит фальсификацию выборов в Украине. Об этом также сообщает американская разведка. Соответствующая работа уже ведется врагом в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул Бурбак.

"Народный фронт" требует создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов вмешательства в выборы со стороны России и граждан Украины с ней связанных. Эта комиссия, в частности, должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ. Речь идет о телеканалах, которые называются украинскими, но открыто работают на капитуляцию перед Россией", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Настоятельно призываем глав фракций поддержать проект постановления о ВСК и наконец предоставить своих кандидатов в состав группы. Не закрывайте процесс внесения постановления на рассмотрение Верховной Рады. Требуем скорейшего создания ВСК!" - подчеркнул Бурбак.

Он также добавил, что одним из таких телеканалов против него и "Народного фронта" были поданы иски в суд.

"Телеканал NewsOne подал два иска против меня, партии "Народный фронт" и коллег из БПП. Оспаривает в суде то, что его назвали кремлевским пропагандистским телеканалом. NewsOne обливает грязью украинских военных, отрицает факты вооруженной агрессии против Украины и формирует в сознании зрителей "картинки" по методичкам государства-агрессора. Мы докажем в суде свою правоту", - сказал руководитель фракции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также