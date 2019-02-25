НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Месси в матче с "Севильей" один в один воспроизвел знаменитую фотографию Пеле с ЧМ-1970
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
ГлавнаяПолитика

ВСК по делу Гандзюк завтра представит промежуточный отчет

Члены комиссии просят Раду продлить сроки работы комиссии.

ВСК по делу Гандзюк завтра представит промежуточный отчет
Фото: Сергей Нужненко

В Верховной Раде Украины завтра, 26 февраля, могут представить промежуточный отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов, в частности, по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

Постановление о продлении срока работы ВСК уже зарегистрировано в Верховной Раде.

"Истек срок работы нашей ВСК. Именно поэтому я прошу, чтобы временная следственная комиссия по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов могла зачитать промежуточный отчет в Верховной Раде. Прошу во вторник поставить это на голосование", - сообщил Береза.

По его словам, все члены комиссии единогласно поддержали решение о продолжении работы.

В свою очередь первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко ответила, что промежуточный отчет может быть рассмотрен в сессионном зале.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что в качестве заказчика следствие рассматривало бывшего сотрудника департамента защиты экономики НПУ, в которого когда-то был конфликт с Гандзюк. Министр считает, что говорить о причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет оснований.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также