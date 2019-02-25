АРМА обнародует перечень всего арестованного имущества в марте

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) решило в марте обнародовать перечень всех арестованных активов, переданных агентству в управление.

Об этом в интервью сообщил директор АРМА Антон Янчук.

"Закон требует создание реестра, но мы наблюдаем большой запрос общества на то, чтобы посмотреть, что собственно есть в ведении АРМА до создания реестра. Это будет перечень имущества в простом формате, пригодном для скачивания и анализа, он будет размещаться на сайте и будет обновляться. Мы планируем это сделать в ближайшие две недели", - сказал он.

По его словам, в управлении АРМА находится 700 объектов на общую сумму около 3,5 млрд гривен.

"Однако, ответ на этот вопрос зависит от большого количества факторов. То есть, о каком имуществе идет речь? О том, которое передано нам судебными решениями и направлено прокуратурой, и взято в работу или нет? То, которое оценено нами и мы знаем, сколько оно стоит или то, где мы только имеем предположения. Другая цифра, которая у меня есть - нам передано 646 объектов, из которых оценены 257 объектов, что составляет чуть более 2,5 млрд гривен. Ответ на этот вопрос может разниться в зависимости от исходных данных", - отметил Янчук.

В связи с этим, АРМА решило обнародовать перечень активов, переданных в управление.

Янчук прогнозировал создание реестра арестованного имущества до 2019 года.

Напомним, ранее Нацагентство по вопросам противодействия коррупции открыло реестр украинских коррупционеров.