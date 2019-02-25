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​Мэра Херсона облили водой на сессии горсовета из-за улицы Гандзюк

Погибшая активистка входила в команду Миколаенко.

​Мэра Херсона облили водой на сессии горсовета из-за улицы Гандзюк
Фото: khersondaily.com

В Херсоне в понедельник должно была состояться пленарное заседание сессии городского совета, но она была сорвана из-за отсутствия кворума. Как сообщает местное издание "Херсон Daily", вместо депутатов в зал пришли люди, недовольные переименованием Лютеранской улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк.

Херсонский журналист Сергей Никитенко сообщил в фейсбуке, что на протест пришли около тридцати человек.

В ходе переругиваний один из протестующих схватил бутылку с минералкой, открыл ее и облил мэра Владимира Миколаенко.

После этого мэр покинул зал, но несколько десятков человеко отправили за ним.

Напомним, что Гандзюк была  и. о. управделами мэрии Херсона и входила в команду Миколаенко.

Фото: khersondaily.com

31 июля 2018 года в центре Херсона ее облили кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (предполагаемые исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится в бегах, Мангер - на свободе под залогом.

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