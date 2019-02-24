Националисты провели на Майдане "Вече достоинства"

Фото: Украинская правда
Националистические организации провели митинг против нарушений на выборах
Националистические партии и организации провели на Майдане Независимости акцию "Вече достоинства" с требованиями "За чистые выборы, за достойную жизнь", выступая против подкупа избирателей
. Организаторами вече выступили ВО "Свобода", "Правый сектор", "Сокол", ОУН, Конгресс украинских националистов, С14, ОО "Яворина" и другие организации, пишет "Украинская правда"
.
Участие в вече приняли несколько тысяч человек.
Представители "Свободы" заявили, что этой акцией открывают "масштабную кампанию противодействия подкупа во время президентских и парламентских выборов". По словам инициаторов акции, тех, кто организует массовую скупку голосов, "будут жестко преследовать".
Напомним, Министерство внутренних дел заявило о запуске онлайн-мониторинга нарушений на выборах.