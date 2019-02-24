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В России проходят шествия в память о Немцове

В Москве задержали мужчину за плакат с нецензурным высказыванием в адрес Путина.

В Москве в воскресенье, 24 февраля, проходит согласованная акция в память об убитом четыре года назад российском оппозиционере Борисе Немцове. Об этом сообщает корреспондент DW.

Акция памяти Немцова в Москве, 24 февраля 2019
Фото: EPAUPG
Акция памяти Немцова в Москве, 24 февраля 2019

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие до 30 тысяч человек. Некоммерческое объединение "Белый счетчик", насчитал более 10 тысяч участников.

"Полиция разрешила демонстрантам пронести с собой все приготовленные ими для акции плакаты. Людей досматривали в специальной палатке сотрудники правоохранительных органов и главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ", - говорится в сообщении.

На плакатах написаны лозунги: "Всех не перестреляешь", "Импичмент - люстрации", "Россия будет свободной".

Интернет-портал "МБХ-Медиа" сообщил о первом задержании в Москве. По его сведениям, речь идет об участнике марша, который принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием в адрес президента РФ Владимира Путина. Задержанного поместили в полицейский автомобиль.

Акции памяти Немцова проходят также в Санкт-Петербурге, Иркутске, Бийске, Красноярске.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне, скверы в Вильнюсе и Киеве.

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