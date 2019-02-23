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В Петербурге провели акцию "Рожай мясо" против службы в армии

"Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест".

В Петербурге шесть женщин провели акцию у военкомата Ленинградской области против службы в армии. Они принесли к зданию свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо. Об этом пишет фотограф Давид Френкель в Twitter.

Фото: twitter.com/merr1k

Фото: twitter.com/merr1k

"Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев – правда, в свертках оказалось сырое мясо. "Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим "нет" давлению на женщин. "Нет" насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. "Нет" войне", – написал фотограф.

В России 23 февраля отмечают День защитника отечества. Празднование 23 февраля в Украине отменили в 2014 году. День защитника Отечества украинцы отмечают 14 октября.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма за 4 года призвали в российскую армию более 12 тыс. украинцев.

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